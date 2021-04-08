【旅遊經 洪書瑱報導】

2021黑鮪魚文化觀光季將於4月24日登場，活動至7月4日止，相關系列活動除了開幕晚會外，還有在地美食（限定便當、超值套餐）、精選福袋、一番賞，還規劃在地小旅行、龍舟競賽等，而在黑鮪魚文化觀光季登場前夕，2021年屏東「第一鮪」身長210公分、重達193公斤，於日前(4)日上午在東港魚市場舉行拍賣，由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官，最後由饗賓餐旅集團以每公斤一萬元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高，以總價193萬賣出，為今(2021)年黑鮪魚季開出紅盤。

屏東「第一鮪」開紅盤 每公斤1萬元創新高

屏東「第一鮪」開紅盤 每公斤1萬元創新高

屏東「第一鮪」開紅盤 每公斤1萬元創新高

「第一鮪」拍賣會由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官，最後由饗賓餐旅團以每公斤1萬元得標。縣長潘孟安表示，屏東縣東港鎮為全台灣最大的黑鮪魚產區，縣府近年來致力協助傳統漁業轉型，結合在地文化、產業、觀光旅遊等資源，成功打響「黑鮪魚文化觀光季」的名號，每年吸引眾多遊客共襄盛舉。

屏東捕獲的黑鮪魚每尾都有身分證，渔民們遵守國際規範，捕撈限船限量管理，是漁業永續的典範。今年屏東黑鮪魚季第一鮪是繼2003年之後提早在3月下旬捕獲，且捕獲的地點是在西南方海域的台灣海峽，更是難得，第一鮪拍出後也宣告今年黑鮪魚文化觀光季正式開始。

饗賓餐旅副總經理李仲康表示，過去都有關注第一鮪的消息，今年才決定參與，並準備300萬元預算，勢在必得。饗賓餐旅全台有7個品牌、45家店面，這次購得的第一鮪將在集團的旭集餐廳，供VIP顧客享用。

此外，由於4月2日發生台鐵太魯閣號脫軌重大意外傷亡事故，屏東縣長潘孟安在拍賣會中當場宣布捐出1個月薪資所得，希望拋磚引玉集結更多社會力量踴躍捐助，讓在這次事故的傷者儘速康復、亡者安息、罹難者家屬早日走出傷痛生活如常。得標的饗賓餐旅集團也響應加碼公益捐款120萬愛心不落人後。

相關活動訊息可至屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

圖片：屏東縣政府提供

(中時新聞網)