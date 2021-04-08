【旅遊經 編輯部報導】

2021新竹市兒童藝術節，四天連假期間，吸引全台各地約40萬人次造訪，體驗新竹左岸六大高空遊具、州廳樂高展、新竹味市集，欣賞每晚古蹟群的「魔燈大州廳」光雕秀。新竹市長林智堅就預告新竹光臨藝術節，將於暑假期間2021新竹光臨藝術節月7月9日正式登場，屆時將有來自8國、76件作品，「藝」起用光雕、音樂讓古蹟說故事，7-8月間陪大家過暑假。

林智堅市長表示，去(2020)年兒藝節因疫情停辦，讓許多大小朋友相當失落，但今年兒童節連假4天，有25萬人次湧入新竹左岸，體驗六大高空遊具、Pushbike、迷你棒球，舊城區的州廳樂高展、光雕秀與新竹味市集更有15萬人次造訪，在兒童連假期間總計突破40萬人次。

而兒藝節甫結束，新竹即宣布「新竹光臨藝術節」7月9日將正式登場，有來自台、日、英、德、義、荷、澳等8個國家藝術家，將用光雕、音樂、藝術「讓古蹟說故事」。76件作品將坐落於東大光廊、隆恩圳燈區5區，多個店家也有插畫家、藝術家製作的創意燈籠，新竹光臨藝術節中的「光臨」象徵邀請貴賓來到新竹市，同時也有「光來臨」，黑暗散去，帶來光明與希望的意思。

市府指出，2021台灣燈會因疫情停辦，正式轉型為「新竹光臨藝術節」，以城市型展區為概念，邀請民眾走入新竹市欣賞來自光的藝術品，更有別於過往以實體作品為主，光臨藝術節結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影在眾古蹟立面，重現建築之美。

站前客運大樓投影模擬效果圖

其中，超過百年歷史的新竹火車站，由日本Naked團隊與德國柏林策展團隊設計，以投影方式訴說歷史，並將與姐妹車站東京車站光影重疊，營造相似、穿越台日之奇幻感。

走過火車站，來到新竹之心、國定古蹟「東門城」，台灣在地藝術團隊將其化身為全台最大、160公尺寬的戶外環形劇場，站在廣場中心感受360度的光影特效。

另外，市府完成東門街與民族路口纜線地下化工程，並拆除舊有招牌，將市定古蹟「公賣局新竹支局」重現市民眼前，藝術節團隊將用打燈方式凸顯建築圓型拱面線條。

護城河燈區客家文化作品落水唷示意圖

護城河燈區客家文化作品善之樹示意圖

護城河燈區客家文化作品目流示意圖

新竹第一信用合作社光雕投影模擬效果圖

新竹市美術館光雕投影模擬效果圖

北大教堂光雕投影模擬效果圖

新竹市影像博物館光雕投影模擬效果圖

位於舊城區、在護城河、周邊五大建築上，包含第一信用合作社、新竹州廳、新竹市美術館、北大教堂、影像博物館都將有光雕投影，大家可重溫90年代懷舊老物、國片史、更有專屬兒童卡通投影。

此外，護城河沿岸也找來藝術家點燈，許多「螢火蟲燈」在河面現身，還有結合南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等的「光電獸」，更有在河上盛開的煙火花，螢光色的幾何花朵彷彿留下煙火綻放的瞬間。

接著來到新竹城市門面、最美綠蔭大道東大路，義大利藝術家將用光影打造出迎賓拱門，呼應光臨藝術節的「光臨」之意，歡迎所有到訪旅人。東大路燈區還將結合高架橋與道路打造光雕投影，整條路將充滿熱鬧的五光十色。

隆恩圳燈區則結合城市綠廊與水流動線，藝術家將打造一條科學地球光影大道，從蜻蜓看見月亮到黎明，最後是一條發光燈河，同時用科技光雕與實體作品帶給民眾無限視覺衝擊，讓人期待再沿著隆恩圳往下走之後的光景。

不僅在展區，在舊城區多個店家，將擺放由插畫家、藝術家、設計師製作創意燈籠，新竹市府將夜晚變成當代藝廊，整座城市就是一間大型美術館，帶領民眾感受不同面貌的新竹市。

圖：新竹市政府提供

(中時新聞網)