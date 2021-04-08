1名男網友分享他去美甲店做指甲的經驗，他說修手皮、修甲型、上色的過程中，「每根手指都被美甲師摸到」，還說美甲師是名高中女學生，手指摸起來很滑嫩，讓其他網友才驚覺他根本只是想要性騷擾對方，才想出這奇葩的方式；甚至有網友分享買手搖飲也可以摸到女店員的手，讓眾人笑翻。

該網友在PTT上發文表示，他日前團購買了美甲體驗券，選了最低價格299元的光療美甲，之後他憑券在LINE上預約好時間後，工作室表示不能夠指定美甲師，他到現場後發現美甲師是1名高職夜校在學生，他形容被美甲的過程「做指甲的過程，修手皮、修甲型，手指頭每一隻都被握到」，還說「年輕妹的手滑滑嫩嫩的」。

1名男網友分享他去美甲店做指甲的經驗，他說每根手指都被美甲師摸到，還稱對對方手指摸起來很滑嫩，網友認為已是性騷擾。（圖／翻攝自PTT）

該網友接著說，美甲師在指甲上色時，他的每根手指都被對方抓著，直說「好爽啊，這樣只要299，跟年輕妹肉體接觸2小時」，如此奇葩的經驗分享讓其他網友笑說根本是假美甲之名，行性騷擾之實；許多網友則留言說「這樣也行喔」、「你花1瓶手搖飲的錢就可以碰女店員的手了，299可以碰幾次」、「摸手算你行」、「碰店員手超過3秒，就要被告性騷擾了」、「感覺CP值爆表，我也要去」。

不過還有另名網友分享該貼文表示，大多數美甲行業都是正當經營，但仍有鑽法律漏洞的「假美甲師」，會以美甲名義，實際上是做性交易；不過上述案例中應是男網友被美甲師摸到手後心情興奮，除非美甲師提告性騷擾，否則應沒有違法行為。

(中時新聞網)