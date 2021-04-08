【旅遊經 洪書瑱報導】

日本茨城縣位於東京北邊約莫1個多小時車程，但若是天氣晴朗，就可以在茨城縣看到富士山美景和東京天空樹的窕窈身影，這個絕佳的觀景處就在筑波山的山頂，在「日本百名山」之中，享有「西富士、東筑波」的美稱。每年2月中至3月下旬之際，筑波山梅花盛開的季節，「筑波山梅花節」也在此時舉辦，大約1000棵的白梅和紅梅佈滿山腰，形成壯觀的梅海。

在這約4.5公頃的廣大梅園區內，設有「展望四阿」、「扇橋」「回顧緣台」、「曲折橋」、「淺瀨橋」、「菱露台」等景點，展現出梅林和山麓共同交織的獨特田園景緻。座落在山腹的筑波山神社已有3000年歷史，以靈峰「茿波山」作為御神體被敬仰，因有結緣之神的稱號而吸引眾多信眾慕名參拜，它的周邊有許多溫泉旅館，在登山遊玩之後，可泡個暖呼呼的溫泉，並品嚐美食！

筑波山海拔不高，卻是茨城縣觀賞美景的置高點

在筑波山上賞燈海夜景

已有3000年歷史筑波山神社以結緣著稱

筑波山座落在關東平原中央，標高870公尺，山不在高有物則「名」，山中有1,000種以上珍奇的植物群生，是植物研究的寶庫，而且整年都能登山健行的樂趣而聞名，對初次登山者來説，是一條可以輕鬆悠遊的路線，也可以搭乗地面或是空中纜車直達山頂，從山頂展望台可眺望周圍三縣的自然風光，天氣好的話可一眼望見富士山、東京天空樹、牛久大佛的美景。

拱撟和古民居與菖浦花美妙結合成為潮萊菖浦祭的經典美

搖櫓船巡遊水鄉12橋的新娘嫁娶儀式是菖莆祭的重頭戲

三月底即將進入日本的賞花期，除了四月的櫻花、五月的紫藤花之外，潮來水鄉的菖蒲花名列日本美景500選之一，花季從每年的五月下旬開始。在潮来菖蒲公園內有500品種約100萬株的菖蒲花，紫的、白的、黄色的菖蒲花競相綻放，色彩繽紛，每每都會舉辦「水鄉・潮來菖蒲花祭」，可以觀賞到水鄉傳統婚禮的花嫁小舟活動，穿著「白無垢」的新嫁娘乘著小舟與紫色花海，形成一幅幸福洋溢的夢幻景色！

遊客也可乘著搖櫓船巡遊水鄉12橋，航程分「前川12橋巡遊」和「加藤洲12橋巡遊」兩種，體驗一下水鄉獨特的環境。舟横切過北利根川往加藤洲十二橋，在入口處設有調整水位的閘門需等待約5分鐘，開啟時「潮来花嫁」的歌曲隨之播放出來，許多年長者都會跟著哼兩句，過了水門後船頭繪關掉引擎利用竹竿撐過狭窄的水路，接著經過數家賣店，從船上就可上買團子等食物和商品，十分有趣。

水鄉潮來位於茨城縣東南部與千葉縣境處，周圍圍繞著常陸利根川與北浦湖、霞浦湖等河川湖泊，是水韵悠悠綠意蔥蔥的水鄉，日本有許多歌曲都描繪這裡的景色。潮來市在江戶時代是奧州通往江戶的水運中繼地繁榮，當時稱為「伊多古」或「伊多久」，大化革新時期設置有石岡至鹿島神宮的駅路「板来之駅」因此又稱為「板来」，元祿年間(1688～1704)徳川光圀前來鹿島神宮的潮宮朝拜而被改稱「潮来」至今。江戶時代浮世繪畫家葛飾北齋也將潮來繪製在「富嶽三十六景」中的其中一幅。

相關訊息可至日本茨城縣觀光官網查詢！

圖片：日本茨城縣提供

(中時新聞網)