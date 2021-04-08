高雄輕軌又發生車禍！7日晚間9點多，一輛白色自小客車行經凱旋三路、左轉二聖路時，車頭直接與開往輕軌機場的輕軌列車擦撞，導致輕軌車頭外殼受損。這是今年第5起用路人違規、擦撞輕軌的意外，高捷同樣將對肇事者求償。

高雄捷運公司表示，今年5起輕軌事故中，屬1月13日、機車擦撞事件最為嚴重，車頭板件受損無法修復，必須直接換新，導致求償費用高達38萬元。此次車損屬輕微刮傷，若維修部評估不需更換，可經由重新上漆、板金等方式修補，求償費用估計可能數萬元至10萬元不等，實際金額尚待評估。

該事故發生時並未造成人員受傷，當時輕軌列車上有6位乘客，無人受傷，司機員立刻改請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。

發生事故的白色自小客車當時從凱旋路方向左轉二聖路，與輕軌列車輕微擦撞。警方初步查證，當時輕軌列車為綠燈通行狀態，轎車疑似有違規左轉行為。高捷公司也呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快。

(中時 )