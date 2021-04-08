巴西媒體報導，聖保羅大學的研究結果顯示，醫院員工接種CoronaVac疫苗後的染疫有症狀的確診病例比未接種者低50.7%至73.8%。另一項在亞馬遜州的研究顯示，這種疫苗對巴西變種病毒株P.1有50%的免疫效用。

CoronaVac疫苗是聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興控股生物技術公司（Sinovac Biotech）合作研發的抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。

今天公布的這項研究分析聖保羅大學醫學院（FMUSP）附設綜合診所醫院（HC）逾2萬名員工在接種兩劑疫苗2至5週後的確診病例；第1劑與第2劑疫苗施打間隔為21至28天。

根據研究，今年1月第3週綜合診所醫院開始為員工接種疫苗時，有51名員工確診，3月最後1週完成疫苗接種後，有46名員工確診。如果醫院的感染情況和同期聖保羅市的趨勢相同，3月最後1週的員工確診人數應達175人。

這樣的結果顯示，在醫院員工集體接種疫苗前，醫院的新型冠狀病毒感染率和聖保羅市民眾一樣，但第2劑疫苗接種2週後，醫院員工染疫有症狀的確診病例較聖保羅市的新增病例平均減少50.7%。

研究顯示，第2劑疫苗接種5週後，醫院員工新增病例較聖保羅的民眾減少73.8%。

綜診醫院傳染病部門主任李文（Anna Sara Levin）說，今天公布的研究涉及CoronaVac疫苗在人群中產生的實際效用，而非對志願者進行臨床試驗的有效性。

另一項針對亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）逾6萬7000名醫療衛生人員進行的研究顯示，CoronaVac疫苗對在瑪瑙斯發現的新型冠狀病毒巴西變種病毒株P.1有50%的免疫效用。

根據初步數據，CoronaVac疫苗的實際效用在接種第1劑疫苗14天後獲得證實。

這項研究由亞馬遜和聖保羅衛生廳，以及巴西與國際研究機構人員組成的Vebra Covid-19工作小組進行。

小組負責人、巴西克魯茲基金會（Fiocruz）研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染病學教授克羅達（Julio Croda）說，CoronaVac對P.1的免疫效用與臨床試驗中顯示的有效性相同，這樣的結果讓人安心，因為「就算P.1成為主導巴西的變種病毒株，巴西仍可繼續使用CoronaVac來控制疫情」。

克羅達說，有關接種2劑疫苗後的完整有效性數據，還在收集階段。

除了針對瑪瑙斯醫護人員的研究外，Vebra Covid -19工作小組也將評估CoronaVac和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的AZ疫苗對瑪瑙斯、大平原（Campo Grande）和聖保羅州老人群體產生的實際免疫效用。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）與布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）在3月初的疫情記者會中表示，研究所與聖保羅大學合作進行的一項研究初步結果顯示CoronaVac對在巴西流行的3種主要變種病毒株有免疫效用，但當時未提出學術研究細節。

聖保羅大學研究人員昨天也證實在聖保羅州內陸城市索羅卡巴（Sorocaba）發現1種可能混合P.1和南非變種病毒株的新變種病毒株。

研究人員表示，這種新變種病毒株更易傳播，且更能逃離感染者的免疫系統。

自今年1月17日以來，巴西已有2144萬5683人至少接種第1劑疫苗，占人口10.13%，其中9成使用CoronaVac疫苗。

(中央社)