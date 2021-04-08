紫藤花之美(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

時值四月，櫻花綻放之美已漸漸交棒，台中大梨山地區花開之美卻一點也不遜於初春，紫藤花、水蜜桃花及蘋果花相繼盛開，一點都不想讓日本櫻花專美於前！今年紫藤花盛開營造浪漫紫藤山城，花期可到4月中旬，水蜜桃花及蘋果花也相繼登場迎接遊客。

大梨山‧武陵山莊紫藤花爆開 漫遊夢幻紫色山城
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大梨山‧武陵山莊紫藤花爆開 漫遊夢幻紫色山城
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而紫藤花究竟有那些花開的地方呢？參山處表示，紫藤花在櫻緣丘大停車場旁篷架、1956楓之谷秘密花園入口斜坡處、梨山觀景台及環山部落等4處，目前正盛開綻放中，遊客可以欣賞到成串的紫色花瀑，也由於今年春雨少不會打落花瓣，預計可賞花到4月中旬。

福壽山紫藤(攝影：洪書瑱)
福壽山紫藤(攝影：洪書瑱)
福壽山紫藤可以近觀也能遠望(攝影：洪書瑱)
福壽山紫藤可以近觀也能遠望(攝影：洪書瑱)

福壽山紫藤可以近觀也能遠望(攝影：洪書瑱)另海拔2200公尺以上的福壽山農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，水蜜桃開的花多半是單瓣粉桃紅色，剛已進入盛開期，至山上桃花園享受被桃花包圍的浪漫氛圍。而福壽山農場也有紫藤綻放，甚至在花團錦簇的紫色浪漫中，也有幾串花串就在人們眼前，不用擡頭凝望，能距離好好觀察紫藤原有的美「貌」！

武陵山莊紫藤爆「開」(攝影：洪書瑱)
武陵山莊紫藤爆「開」(攝影：洪書瑱)
武陵山莊紫藤綻放(攝影：洪書瑱)
武陵山莊紫藤綻放(攝影：洪書瑱)

另一處高山賞紫藤之處，還有武陵農場，農場中的武陵山莊內紫藤也是放肆綻放，加上座椅三三兩兩錯置，散發出一種休閒的異國情調，而這裡的紫藤花期也約莫至4月中旬！而且往武陵山莊沿途都能看到桃花等紅白美麗的花朵綻美！

往武陵山莊沿途桃花等紅白花朵也不吝展美(攝影：洪書瑱)
往武陵山莊沿途桃花等紅白花朵也不吝展美(攝影：洪書瑱)

由於海拔2000公尺的高山地理環境適合來自日本的紫藤生長，參山處近年來也致力在大梨山地區推廣種植紫藤，打造「紫藤山城」環山部落特色，每年春天3月至4月迎來花開，今年花況因乾旱因素開花之盛更勝過往，整個大梨山染上浪漫的夢幻紫，喚起人們久違的少女心！

也提醒欲賞紫藤花之美的民眾，紫藤花季約莫至4月中旬，請把握今年的紫藤最後最佳賞花期！

圖片：參山國家風景區管理處

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(中時新聞網)

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