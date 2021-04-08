粉絲團會員超過70萬的臉書社團iFit愛瘦身創辦人謝銘元、陳韻如夫妻，婚後共同創業成功宛如電商界「神雕俠侶」，但謝銘元竟爆出外遇多年好友還離家同居，遭陳韻如提告求償500萬。士林地院審結，認定謝男與小三對話逾越一般男女社交關係，判決二人須連帶賠償70萬，可上訴。

現年32歲的陳韻如，在25歲那年放棄台大學業，與從事金融業的謝銘元共同創立公司，經營瘦身粉絲團《iFit愛瘦身》會員超過70萬，年營收破千萬。2020年7月，謝男藉著在家咳嗽且不願帶口罩，搬離與陳女共同住處在外租房，並提出離婚訴求。

根據判決書，陳韻如從公司電腦的對話紀錄，發現丈夫跟小三說：「我愛你，有你真好、幸福快樂」，小三回：「我會陪著你的，我愛你」，但當謝說要移除「抱妳」該則對話後，小三生氣說「移完跟我說，我馬上跟房東說要退租」，顯示兩人關係並非一般朋友。

此外，陳韻如還提出謝的網購交易明細，包括男性內衣褲、緊實按摩精油、維他命、微波爐、貓食、寵物地板清潔劑等生活用品，顯見丈夫離家後與小三同居。

謝銘元辯稱因婚姻關係惡化，四處寄宿，才會到多年好友家中投宿，兩人互相鼓勵、打氣，並無逾越正常男女交往關係；購買的用品則是幫忙團購再分裝給朋友。

不過士林地院法官審理認為，明細所列的商品，多為數量不多的日常生活用品，顯示謝離家後，至少有某段期間與小三同居，已逾越朋友間交往程度，且情節重大，考量謝男、陳女名下財產總值都超過2300萬元，判決謝男與小三須連帶賠償70萬元。可上訴。

(中時新聞網)