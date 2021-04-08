傳統大日企最近吹起一股塑身風，一些國際大資金管理業者也頻傳，要收購這些老字號業者的非核心事業體。以名列日本8大電機製造商之一的日立（Hitachi）來說，目前是選擇以貝恩資本（Bain Capital）為代表的企業集團，當作日立金屬(Hitachi Metals)未來的許配對象。

同時，貝恩資本，隸屬瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）的日本產業夥伴(Japan Industrial Partners)，以及日本產業解決方案(Japan Industrial Solutions)，正考慮購買日立金屬53％股份。

繼2020年7月以70億美元，收購瑞典ABB集團的電網事業群後，3月底，也傳出日立將以96億美元收購美國軟體業者GlobalLogic。藉此，日立希望能從傳統電子硬體方面，擴充營業項目至數位化服務。

在陸續脫手日立化成與圖像診斷設備後，日後若順利，日立藉著脫手日立金屬，將可入袋超過8000億日圓，約73億美元左右。

不過，日立卻沒有馬上評論此消息。

至於日立8日早盤中，股價也不賞臉，一度下跌0.8%或40點，為5006日圓。

(時報資訊)