騙徒謊稱張姓男子的女兒幫他人作保，要求匯款才放人。張姓男子上當，要到銀行匯款。他出門巧遇鄰居，鄰居得知後，覺得不對勁，報警請求協助。左營警方到銀行後，研判這是歹徒的騙局，讓張男不用損失65萬元新台幣。

左營警分局啟文所8日表示，當時張男在銀行支吾其詞，不願說明匯款原因，在員警耐心引導詢問後，張男才說，因為接獲不明來電，對方稱張男在台北工作的女兒替人作保，債務人未準時還款，債務公司進而要求其女兒代為還款。

騙徒說，因女兒沒錢，所以債務公司毆打她並限制其行動，要求張男須交付65萬元才肯放人，電話另一頭還有女子討饒的哭喊聲。騙徒此番戲碼，令張男信以為真，奔赴銀行匯款。

警員了解問題後，研判張男的女兒生活單純，應不會涉及如此複雜的環境，極有可能是詐騙集團的手法，且張男出示對方的聯絡電話，開頭為＋886，此類開頭的電話號碼多為網路電話或竄改電話。

後來，張男在緩和心情之後，撥打電話給女兒確認平安。張男這才得知自己被騙了，向警方道謝。警方藉此呼籲，民眾遇到類似的情況請先保持冷靜，先掛斷電話，再撥打110或165反詐騙專線詢問，避免被騙。

(中時 )