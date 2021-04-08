台鐵太魯閣號408車次4月2日上午9點28分發生事故，造成50死、217傷，司機員袁淳修、助理司機員江沛峰殉職，8日是頭七，台鐵全體火車司機員於9點28分列車鳴笛5秒悼念， 斗六火車站原本有一列9點28分到站，但誤點5分鐘，車站雖無列車鳴笛，但台鐵員工靜默哀悼。

台鐵區間車3167車次（ 后里開往潮州） 原定9點28分鐘停靠斗六火車站， 9點30分出發， 斗六車站站長林文欽與員工作好準備。

不過隨著時間逼近，3167車次誤點5分鐘，未準時抵達斗六車站，車站內無列車，站長林文欽僅在車站巡視，車站有幾位乘客等著拍攝鳴笛5秒鐘秒鐘，最後只拍空景與時鐘9點28分為紀念。

記者詢問3116車次的乘客是否聽到鳴笛，大部分乘客都表示「沒聽到」或是「沒注意到」。

一名在新竹車站拍攝鳴笛紀念的網友說，「拍攝完鳴笛，心情久久不能平復，坐在月台上哭了一下，今天很多人專程來車站一起等呢！心情很複雜，身為在新竹工作的嘉義小孩，很能理解花東人的感受，如果沒有台鐵，誰來送我們回家…辛苦了，各位堅守崗位的台鐵人！一起繼續為回家的路加油。」

(中時 )