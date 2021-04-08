今天是台鐵太魯閣好408車次出軌事故第7天，火車駕駛聯誼會（火聯會）為表悼念，全體司機員胸前繫上黃絲帶，而今上9時28分全線列車同步鳴笛5秒，當天所有經過花蓮事故地的列車，都長鳴30秒；全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華在花蓮受訪說，司機員每天上班都在冒險犯難、賭命開車，希望能喚醒政府高層對鐵道安全的重視。

黃隆華說，他的心情在這幾天始終難平復，因為一直奔波殯儀館、安撫罹難司機員的家屬，覺得非常心痛，想想司機員進來台鐵，懷抱著勇敢與熱情，接受嚴格訓練後，好不容易養成一個人才，才開始列車行駛工作，日復一復，直到今天，才明白原來司機員每天都在「冒險犯難」，自己每天都在冒險賭命開車。

台鐵太魯閣號咧車事故頭七，司機員在胸前繫上黃絲帶、機車頭也貼上黃絲帶悼念殉職同仁。（王志偉攝）

黃隆華說，鐵道事故不間斷，擔任司機員24小時待命、勇敢接受任務，卻發現台鐵問題沈痾，事故持續發生，如今兩位同事殉職，希望能再次喚醒政府高層對鐵道安全的重視。

針對立法院提出台鐵民營化、公司化問題，黃隆華說，「我們不怕改革」，配套措施做好，重要的是給員工一個安全工作環境、保障的生活，更要保障乘客行車安全，台鐵必要接受社會大眾監督，希望慘劇不要再出現。

機車頭貼上黃絲帶，並在事故時間9點28分，火車同步鳴笛致敬。（王志偉攝）

因邊坡整治施工廠商人禍，讓台鐵太魯閣號撞上滑落軌道的工程車，接著列車再衝撞隧道，司機員袁淳修、助理司機員江沛峰奮雙雙罹難，交通部除將頒發交通獎章、提案入忠烈祠外，台鐵司機員今也在發生事故時間、上午9時28分同步鳴笛5秒悼念，估計全台至少有120列火車將同步發出悲鳴。

(中時 )