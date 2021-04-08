在7日晚間蘋果（Apple）官網宣布推出「尋找」app 的更新。原本由數以億計 Apple 裝置所組成的「尋找」網絡，現在也可支援第三方產品。藉此，第三方產品也能透過此網絡安全地尋找物品。「尋找」網絡配件計畫為第三方裝置製造商開放了全球「尋找」網絡，讓這些廠商得以打造利用此服務的各項產品，讓使用者也能透過「尋找」app 找出並追蹤自己生活中的各種重要物品。Belkin、Chipolo 以及 VanMoof 的各項新產品將於下週開始就能與「尋找」app 搭配使用。

Apple 全球行銷副總裁 Bob Borchers 表示：「十多年來，我們的使用者一直仰賴『尋找』功能來找出他們遺失或失竊的 Apple 裝置，使用此功能的同時也能確保他們的隱私。現在，這項我們最受歡迎的服務之一將透過『尋找』網絡配件計畫，為更多使用者帶來『尋找』的強大尋物能力。我們很高興能看到 Belkin、Chipolo 以及 VanMoof 將利用此技術推出各項新產品，更迫不及待想看到其他合作夥伴會推出的各種新應用。」

作為 Made for iPhone (MFi) 計畫的一部分，「尋找」網絡配件計畫是為任何配件開發商所設計，讓他們得以將現有的或全新的產品連接至「尋找」網絡。第三方產品必須遵守 Apple 「尋找」網絡的所有隱私保護措施。經核准的產品可以加入全新的物品標籤頁，並且會有「Works with Apple Find My」證章，以向使用者清楚表達該產品相容於「尋找」網絡和「尋找」app。

Apple 今天也宣布了一份針對晶片製造商的規範草案，該規範將於今年春季稍晚推出。藉由這項規範，第三方裝置製造商將能利用搭載 U1 晶片的 Apple 裝置所提供的超寬頻技術，在鄰近位置打造更精確的方向感體驗。

【首批支援「尋找」功能的第三方產品】

VanMoof 最新的 S3 和 X3 電動自行車；Belkin 的 SOUNDFORM Freedom 真無線耳機；以及 Chipolo 的 ONE Spot 防丟小幫手，是首批能與「尋找」功能搭配使用的第三方創新配件。這些配件能讓使用者找到自行車停放的地方，在健身房中找到耳機，或是找尋自己的背包等物品。還有更多第三方裝置製造商將陸續推出支援「尋找」功能的產品和配件。

自 4 月 7 日開始，全新 VanMoof S3 和 X3 電動自行車將支持 Apple 的「尋找」網絡。（摘自蘋果官網）

貼附在鑰匙串上的 Chipolo One Spot 防丟小幫手，其特別版，具有防水的輕盈設計，能輕鬆地貼附在鑰匙、行李、背包等物品上。（摘自蘋果官網）

Belkin 的 SOUNDFORM Freedom 真無線耳機。（摘自蘋果官網）

自 4 月 7 日開始，全新 VanMoof S3 和 X3 電動自行車將支持 Apple 的「尋找」網絡，可在8家直營店購買或透過VanMoof 官網訂購，可送往包含英國、美國在內的18個國家（台灣不包含在內）；支援「尋找」功能的 Chipolo ONE Spot 防丟小幫手特別版，具有防水的輕盈設計，能輕鬆地貼附在鑰匙、行李、背包等物品上，可在 Chipolo官網訂購且可配送到全球；Belkin SOUNDFORM Freedom 真無線耳機將於今年春季上市，支援「尋找」功能，採用量身訂製的驅動單體，能提供揚聲器般的洪亮聲音，預知販售資訊可進入一部查找Belkin 官網。

iPhone、iPad、iPod touch 以及 Mac 使用者，透過「尋找」app 即可定位遺失的 Apple 裝置，以及支援「尋找」網路的第三方配件，並與親朋好友保持聯繫，同時保護好使用者的隱私。如果使用者遺失了自己的 Apple 裝置，透過「尋找」app 就能在地圖上找出遺失裝置的位置，播放聲音來確定該裝置所在，或讓遺失的裝置立刻進入「遺失模式」，並顯示附有聯絡電話的訊息；還可以遠端刪除裝置，以防裝置落入壞人手裡。

即使遺失的裝置無法或沒有連接 Internet，也能找出其位置。「尋找」網絡是一個由數以億計的 Apple 裝置所組成，這些裝置使用藍牙無線技術偵測附近是否有遺失的裝置或物品，並將其大致位置回報給裝置所有人。整個過程都經過端對端加密且匿名處理，因此，其他任何人，甚至包括 Apple 或第三方製造商都無法查看裝置的位置和資訊。

蘋果官網並未公布，但先前已有不少相關傳聞指出蘋果也在開發自家的藍牙防丟裝置，可能名稱是Apple Tag或者是AirTag。或許有機會成為蘋果在4月份公佈的新品之一。然而最終仍須以蘋果官網正式公告的資訊為準。

(科技)