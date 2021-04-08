推特日前瘋傳一段眼養影片，多達12名身材火辣女子，全身一絲不掛，一字排開趴在一棟大樓的陽台上拍照，被民眾拍下傳上網後，驚動警方將這群女子逮捕，調查後發現，她們是來自烏克蘭、白俄羅斯的不到20歲模特兒，當時是在為以色列的色情網站拍攝影片，被捕後全部被依公然猥褻罪起訴，將面臨6個月監禁與1000英鎊（約新台幣4萬元）罰款。

這部影片是在四月五日於杜拜一棟摩天大樓陽台上拍攝，她們不顧前方僅是透明玻璃，仍全身亦裸，扭腰擺臀拍攝香艷片，同棟大樓民眾見狀，立即拍下來傳上網與大家分享，果然造成瘋傳，結果這群女子與拍攝的民眾全GG了。

12名女模一絲不掛趴在大樓陽台上，影片造成瘋傳。（圖／翻攝自推特）

據《每日郵報》報導，當地警方在網路看到影片與照片後，隨即找到影片中的12名辣妹，包括攝影師與工作人員在內，共逮捕40人，警方查出，這群女子是來自烏克蘭、白俄羅斯和摩爾多瓦的模特兒，拍攝的目的是在為以色列的色情網站拍宣傳照，警方最後以公然猥褻罪將她們起訴，其他涉案人則驅逐出境。另拍攝上傳影片的民眾也被捕。

報導中指出，這些模特兒事發後不少人在IG分享她們的杜拜的行程，由於有人身上有刺青，才會被認出她們的身分，全是10幾歲到20幾歲的模特兒，每人將面臨6個月監禁與1000英鎊（約新台幣4萬元）罰款。

照片中的女子包括烏克蘭籍的25歲迪娜（Yana Diana）19歲達瑞亞（Dariya Khorunzhenko）、伊卡特里娜（Ekaterina Kashenko）、20歲阿納斯塔西雅（Anastasia Kashuba）、蘇菲亞（Sophia Tkachuk）、瑪麗安娜（Marianna Fedchuk）與塔雅娜（Tatyana Borisenko）。

(中時新聞網)