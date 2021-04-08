大陸國家發改委8日上午發佈「關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見」，支持證券、保險、基金等行業在海南發展。依法支持證券、基金等金融機構落戶海南。鼓勵發展醫療健康、長期護理等商業保險，支持多種形式養老金融發展。鼓勵網路遊戲產業發展，探索將陸製網路遊戲試點審批權下放海南，支援海南發展網路遊戲產業。

同時，支持海南統一規劃建設和運營新能源汽車充換電新型基礎設施，放寬5G融合性產品和服務的市場准入限制，推進車路協同和無人駕駛技術應用。重點加快幹線公路沿線服務區快速充換電設施佈局，推進城區、產業園區、景區和公共服務場所停車場集中式充換電設施建設。

發改委表示，將優化海南商業航太領域市場准入環境，推動實現高品質發展。支持建設融合、開放的文昌航太發射場，打造國際一流、市場化運營的航太發射場系統，統籌建設相關測控系統、地面系統、應用系統，建立符合大陸國際商業航太產業發展特點的建設管理運用模式。推動衛星遙感、北斗導航、衛星通信、量子衛星、晶片設計、運載火箭、測控等商業航太產業鏈進駐海南。

發改委表示，支持海南高端醫美產業發展。鼓勵知名美容醫療機構落戶樂城先行區，在樂城先行區的美容醫療機構可批量使用在美國、歐盟、日本等國家或地區上市的醫美產品，其中屬於需在境內註冊或備案的藥品、醫療器械、化妝品，應依法註冊或備案，樂城先行區可制定鼓勵措施。

另外，放寬海南種業市場准入，簡化審批促進種業發展。簡化農作物、中藥材等種子的品質檢驗機構資格認定、進出口許可等審批流程，優化與規範從事農業生物技術研究與試驗的審批程序，鼓勵海南省與境外機構、專家依法開展合作研究，進一步優化對海外引進農林業優異種質、苗木等繁殖材料的管理辦法及推廣應用。

(工商 )