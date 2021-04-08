陸港股市8日開盤走軟 10:322021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指8日開低，滬指跌0.35％，深成指跌0.52％，創業板跌0.5％。碳中和類股走弱，菲達環保跌超5％，深圳能源、華銀電力、中材節能跟跌。 港股8日恒指開跌0.25％；騰訊控股跌2.46％，主因為7日傳出大股東Prosus減持1.9億股，涉資約1,141億港元。恒生科技指數跌近1％，萬國數據跌4.2％，快手跌1.75％，美團跌1.5％。 晶片新一輪漲價潮 中芯開槍 台股開低 台積電見604元跌6元失守季線 (工商 ) #快手 #陸港股市 #日開盤 #走軟 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃光裕回歸 國美系概念股齊漲 04:102021/04/08 全球財經 看好機器人 軟銀入股挪威AutoStore 04:102021/04/08 全球財經 孫翠鳳客串主演 明華園青春劇作《流星》新營文化中心17日登場 08:562021/04/08 寶島 中科院東部試射火炮 陸船艦蘭嶼外海現蹤 04:102021/04/08 焦點要聞 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 04:102021/04/08 全球財經 Archegos風暴擦身而過 高盛CEO：我們風控做得好 00:032021/04/08 財經 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 04:102021/04/08 社會新聞 大陸全民瘋基金 首季募資破兆 04:102021/04/08 焦點新聞 子女無法來台 陸配盼核准探親 04:102021/04/08 話題觀察 東勢巧聖仙師 14日環台遶境 04:102021/04/08 地方新聞 晶華歡慶母親節 推出「巨星演唱餐會」吸客 09:522021/04/08 生活 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 企業28％加稅太痛 拜登鬆口願協商 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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