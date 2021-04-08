A股三大股指8日開低，滬指跌0.35％，深成指跌0.52％，創業板跌0.5％。碳中和類股走弱，菲達環保跌超5％，深圳能源、華銀電力、中材節能跟跌。

港股8日恒指開跌0.25％；騰訊控股跌2.46％，主因為7日傳出大股東Prosus減持1.9億股，涉資約1,141億港元。恒生科技指數跌近1％，萬國數據跌4.2％，快手跌1.75％，美團跌1.5％。

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(工商 )

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