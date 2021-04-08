人民幣中間價8日報6.5463 10:312021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，人民幣中間價8日報6.5463，下調79基點，上一交易日（7日）中間價報6.5384，在岸人民幣（CNY）上一交易日收報6.5460。 安居客提交香港IPO申請 騰訊持股14％ 志強-KY上市前競價拍賣 得標均價每股73.3元 (工商 ) #人民幣中間價 #日報 #新浪財經 #下調 #基點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指半日漲6點 深成指漲22點 12:102021/04/08 財經 攜程招股 集資額上看156億港元 04:102021/04/08 全球財經 中遠海控 Q1淨利估年增52倍 04:102021/04/08 全球財經 IPO首日 聯代科技漲十倍 創美股22年紀錄 04:102021/04/08 全球財經 《航運股》陽明出關 2小時成交17萬張 11:432021/04/08 財經 3月、Q1營收創新高，首季EPS逾6元 亞德客財報雙喜 目標價升 04:102021/04/08 財經要聞 《商情》經濟前景好轉 日本橡膠止跌回升 10:012021/04/08 財經 林鄭月娥：完善香港選舉制度修訂草案下週三交立法會首讀 11:572021/04/08 兩岸 大陸全民瘋基金 首季募資破兆 04:102021/04/08 焦點新聞 OPPO Reno5 Z發表4／17上市 A54與A74 5G接棒推出 11:352021/04/08 科技 水湳文商79號 每坪280萬創新高 04:102021/04/08 地方新聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 蔡明忠涉TBC投資疑雲案 金管會要查金流 - 財經 - 工商 比特幣成陸金融武器？矽谷創投天王擔憂這件事發生 - 財經 LG手機掰了 用戶被放生？公司佛心回應 - 要聞 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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