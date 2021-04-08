新浪財經報導，人民幣中間價8日報6.5463，下調79基點，上一交易日（7日）中間價報6.5384，在岸人民幣（CNY）上一交易日收報6.5460。

安居客提交香港IPO申請 騰訊持股14％
志強-KY上市前競價拍賣 得標均價每股73.3元

(工商 )

#人民幣中間價 #日報 #新浪財經 #下調 #基點