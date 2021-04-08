台股加權指數連日創新高，金管會主委黃天牧今天表示，根據上市櫃公司公布的去年度財報，獲利持續創高，外資累計來看也是淨匯入，顯示台股有基本面及資金面支撐。

台股加權指數昨天收在16815.36點，連續3天創盤中及收盤歷史新高。黃天牧今天赴立法院財政委員會專案報告，會前接受媒體聯訪時表示，根據前幾天上市櫃公司公告的109年度財報，稅前淨利合計超過新台幣3兆元，持續創高，顯示台股有基本面支撐。

不過，媒體也關切，中央銀行昨天公布3月底外匯存底為5390.44億美元，終止連續21個月走揚，外資在3 月有大出走現象；黃天牧強調，外資進進出出是正常現象，單月來看有匯入也有匯出，若從累計數字檢視，外資仍是淨匯入。

黃天牧說，監理機關不預測股價，股市怎麼發展，金融監督管理委員會主要從制度面關注；黃天牧也提醒投資人，股市任何階段都有風險，需眼觀四面、耳聽八方，影響股市的因素，除了基本面，還有國內外整體金融情勢，包含美國公債殖利率、通膨考量等，都應納入觀察分析。

黃天牧也指出，金管會研擬透過不同管道，加強高齡族群對投資商品面的了解，以讓長者有足夠資訊和知識進行投資，同時也會對年輕族群加強宣導，投資要注意資訊分析並培養獨立判斷能力。（編輯：趙蔚蘭）1100408

(中央社)