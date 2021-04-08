【旅遊經 編輯部報導】

每每四五月之間，即是賞螢的季節，各地也會舉辦各類賞螢活動，其中奧萬大也開始進入賞螢的時刻，4月26日至5月23日奧萬大賞螢季，為了邀請民眾前往，奧萬大季節活動中，每禮拜週末（六-日）分別為5月8-9日、5月15-16日、5月22-23日，辦理「自然原味小旅行-布農獵人賞螢遊」、「自然原味小旅行-螢光織色」隔宿型小旅行，讓遊客不僅賞螢，也能感受原民迷人的文化風采。

香杉池螢火蟲(杜士豪攝)

夜觀

夜觀

黑翅螢(杜士豪攝)

三場活動的夜晚不僅有由環教教師帶領各位進入奧萬大森林拜訪期間限定的朋友─螢火蟲，享受夜間被螢火蟲包圍的浪漫氣氛，緊接次日隨環教教師腳步，以低衝擊遊憩方式探索奧萬大松楓林區及奧萬大吊橋，感受自然的氛圍、芬多精及活氧帶來的身心感受及洗滌。

原民老師展示狩獵工具

原民老師展示狩獵工具

另外，在賞螢活動中，奧萬大自然中心結合當地自然生態資源及周邊原鄉部落人文歷史辦理雙主軸遊程，於5月8-9日（六-日）辦理「自然原味小旅行-布農獵人賞螢遊」，由曲冰文化驛站的布農族獵人親自帶領民眾認識原民野外常用植物、體驗傳統弓箭的使用與獵人的故事。

奧萬大賞螢季報名囉！ 小旅行感受自然與原民文化之美

織布技術傳授除了獵人文化外，於5月15-16日、5月22-23日（六-日）各辦一場次「自然原味小旅行-螢光織色」，活動當日邀請賽德克纖維工藝坊創辦人及部落織女至中心分享奧萬大與賽德克族傳統織布技藝文化，邀請民眾一同體驗傳統木製水平腰織機（地機），創作獨一無二的原民文創品。

報名從即日起至4/27止，各活動名額24位，活動費用「自然原味小旅行-布農獵人賞螢遊」每人3,600元、「自然原味小旅行-螢光織色」每人3,800元。相關訊息可至「台灣山林悠遊網」點選「自然教育→奧萬大→主題活動」課程查詢與報名，或至電奧萬大自然教育中心周先生！

圖片：南投林管處提供

(中時新聞網)