咖啡與茶深受人們喜愛，許多人會選擇飲用該飲品來開啟一天的工作行程，甚至有人一天沒喝就會渾身不對勁。兩種飲品都含有對健康有幫助的營養成分，不只提神，近期也有研究指出定期飲用咖啡與綠茶可降低心臟疾病與中風患者早逝的風險。

●無奶、無糖、不過量 咖啡、茶可降心血管疾病風險

該研究於今年2月份發表於美國《中風(Strock)》期刊，研究報告指出，日本收集了46,213名40-79歲參與者的生活、飲食及病史，並追蹤其死亡率約18.5年。

研究結果發現，在不加奶、不加糖及不過量的前提下，喝茶可以降低中風與心肌梗塞病人的死亡率，喝咖啡則可以降低心肌梗塞病人的死亡率。

●飲用純咖啡、綠茶 降低早逝機率

針對曾經中風過的患者，與沒有喝綠茶習慣的參與者相比，每週喝1-6杯以上綠茶的人，早逝風險降低了27%；每天喝7杯以上的早逝風險則降低了62%，對於曾經罹患心肌梗塞的患者，研究團隊發現飲用綠茶也有相似上述的效果，而曾罹患心肌梗塞的患者每週喝1杯以上咖啡的人，早逝風險也降低了22%。

兩種飲品都含有對健康有幫助的營養成分，不只提神，近期也有研究指出定期飲用咖啡與綠茶可降低心臟疾病與中風患者早逝的風險。(圖/健康醫療網提供)

●非人人都適用 這些情況應特別留意

有民眾在看到這篇研究之後，到診間詢問醫師是不是每天飲用咖啡跟綠茶就可以改善症狀？對此，部立南投醫院心導管中心嚴元鴻主任指出：

由於這篇研究只是針對數據進行觀察性研究，攝取無糖、無奶的咖啡與綠茶可能可以預防死亡風險，但曾罹患心肌梗塞的患者，以及醫師評估為高度心血管與腦血管疾病風險的患者，仍應戒菸、控制血糖血壓血脂、規律運動、遵從醫囑、定期服藥、定期返診追蹤，來降低復發及死亡的機率。

此外，洪弘昌院長也提醒，有消化性潰瘍或腸胃道出血等嚴重症狀的民眾，建議避免喝茶及咖啡，以免導致病情加重。

(中時新聞網)