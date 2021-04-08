中鋼(2002)預計4月中旬將開出5月盤價，在全球熱軋價格續攀高，且煤鐵原料價格居高不下，業界看中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼月盤挑戰連11月上漲，中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股全面噴出。

就鋼價走勢來看，歐美熱軋價格飆高，亞洲鋼價硬挺，且煤鐵原料價格居高，加上美國公布2.3兆美元基建計畫，中國大陸將降低鋼材出口退稅並嚴加限產等因素帶動，5月指標的亞洲各大鋼廠續開高盤可期，中鋼也可望挑戰連11漲。

鋼市行情自去年下半年來持續復甦，中鋼的月盤鋼品價格已連續10月上漲。中鋼預計在本月中旬開出5月盤價，可望挑戰連11漲。中鋼盤價續看漲，中鴻(2014)盤價亦可望同步挑戰連11個月上漲。

鋼市景氣復甦，中鋼及中龍第一季共出貨344萬噸優於預期；中鋼對下半年鋼市也仍持正面看法，上半年鋼價漲勢確立，第三季仍可望穩漲。

受惠鋼市熱絡，中鋼累計前2月自結稅前淨利約74.6億元，已超過去年第四季稅前淨利62.6億元。法人推估，中鋼3月產品量價俱揚，獲利可望持續增長，首季獲利上看100億元。

展望第二季，中鋼4月及第二季盤價小幅調漲，預告鋼品價格相對國際行情仍具補漲空間，法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

中鋼集團中鴻上半年鋼價可望同步跟漲，上半年獲利可期。

中鴻受惠鋼價上漲，2月營收35.71億元，年增6.15%；自結2月淨利6.51億元，年增684.34%，每股盈餘0.45元，賺贏去年全年的每股淨利0.37元。

中鴻隨著去年下半年鋼市復甦，鋼價起漲，公司去年下半年開始轉盈，去年第四季每股淨利攀高至0.53元，挹注2020年全年轉盈，EPS 0.37元且逆轉比前年增長。

中鴻今年2月盤價續揚，主要產品內銷熱軋為去年下半年後連續第8個月上漲；受惠鋼價大漲，光是2月每股獲利達0.45元。展望第一季，中鴻內外銷盤價同為連三漲，將推升獲利攀高，比去年第四季持續明顯增長，上半年營運亮麗可期。

中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股全面噴出。春源(2010)、官田鋼(2017)、中鴻連續大漲，表現最為亮麗。

(時報資訊)