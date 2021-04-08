美國半年一度的匯率報告預計本（4）月出爐，中央銀行3月11日在立法院報告的業務報告顯示，依美國列入匯率操縱國的三項標準，台灣均已達標，確實可能被美國列為匯率操縱國。新世代金融基金會指出，台灣列入匯率操縱的風險，根源於大量貿易順差，從經濟學角度觀察，貿易順差其實等於超額儲蓄，國內儲蓄過多，又與投資太少甚至不知如何消費有關，好像一個人或家庭，收入多支出少，享有節餘。與其每年一直處於是否被美國列入匯率操縱國觀察名單的警戒狀態，不如從總體面應該思考超額儲蓄如何運用，針對未來發展，有計畫性的投資，做些長程規畫，享受一下國民辛苦所得。

新世代金融基金會指出，台灣對美貿易順差會超過200億美元，而被美國列入匯率操縱國觀察名單。台灣以往列入觀察名單，常擔憂經常帳順差(占GDP超過3%)及干預外匯市場(持續單邊干預匯市致淨買超GDP 2%以上)二項，在經常帳順差(占GDP)方面，以台灣特殊的環境，經常帳順差占GDP徘徊在15%左右，向來都超過標準很多，去年疫情發展，恐更難避免。再加上對美順差及外匯存底(存量)與GDP的關係，都造成央行穩定新台幣匯率的壓力，或多或少影響中央銀行的匯率政策，相對的也必須釋出更多的新台幣來穩定匯率，此與雙率雙低有關，也影響房市埋下不公不義的根，這都是順差及外匯存底惹的禍，例如從2000年到2020年出超從83億美元成長到594億美元，外匯存底也從1060億美元增至5299億美元。

新世代金融基金會認為，或許楊總裁說得對!美國這三項標準，不太適合，不過應該是不夠嚴格。英國「經濟學人」也曾於2017年三月評論貨幣操縱時，認為美國標準稍嫌落伍。首先對美國享有順差一項，該雜誌認為沒啥道理，因為該國對美國以外國家可能是逆差。其次經濟學人建議應將經常帳順差及持續單邊干預匯市標準的3%及2%各予一分（manipulation point），然後每增3%及2%再加一分。如依照經濟學人的新公式，經常帳順差占GDP徘徊在15%左右的台灣，在貨幣操縱排名就會大幅向前，高居第二名，未來風險可能更大。如再加上德國人常建議應考慮外匯存底(存量)與GDP的關係，則麻煩更多，因為我們外匯存底占GDP的比例，近十年來都在80%左右，高居世界第一。

至於坊間新書所言，央行二十年政策對台灣房價、產業生產力、經濟成長力及財富分配帶來深遠影響，也值得深入討論。

(時報資訊)