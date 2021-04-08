太魯閣號頭七樹林站鳴笛悼念 袁淳修同事不捨送別憶共識點滴

台鐵太魯閣號50死216人受傷意外，太魯閣號司機員袁淳修、助理司機員江沛峰因公殉職，今日是所有罹難者頭七，台鐵今上午9時28分120輛列車同步鳴笛5秒，悼念英勇的殉職人員；袁淳修學長、火聯會台北分會會長張伸維不捨表示，鳴笛當下心情沉重，只希望殉職同仁不論在何處，都能感受到我們祝福它們一路好走。

今天是所有罹難者及司機員袁淳修、江沛峰的頭七，台鐵全體司機員將在胸前繫上黃絲帶悼念，全台線上的列車於上午9時28分鳴笛5秒，經過太魯閣號事故發生地點「清水隧道」的列車則會長鳴1聲，悼念並致敬罹難者。

「他真的工作很認真...」張伸維憶到，他與33歲的袁淳修平時私交很好，他對工作的認真態度無庸置疑，人也非常熱心，經常半夜了還會傳訊息向同仁請益，「師傅，這該怎麼做？這該怎麼處理比較好？」；另外助理司機員江沛峰，從助理司機員之後要轉成正司機員，工作表現也非常優異。

張伸維說，今天是事發後的第7天，台鐵每位同仁一起繫上黃絲帶，120輛列車在事發的同一時間9點28分同步鳴笛，致敬所有的殉職人員，「只希望殉職同仁不論在何處，都能感受到我們祝福他們一路好走。」

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(中時 )