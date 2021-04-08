「蜂群」無人機系統

西安中天飛龍智慧科技最近試飛了新研製的蜂群無人機航母，它能搭載較小的無人機，在空中釋出這些無人機，從事偵察和攻擊等任務。

據中方官媒《環球時報》7日報導，分析家周三說，這可能帶來未來戰爭革命，目前母艦的大小受限，等它變大後，將具有從戰術平台蛻變為戰略平台的潛能。

中天飛龍在聲明中說，他們3月20日成功在機場進行了試飛。而在測試中，固定翼母艦在機腹搭載了9架較小的無人機垂直起降。而母艦抵達任務點空域，確認速度、方向，高度與距離後，就打開艙門，投放小型無人機，以形成「蜂群」。

「蜂群」無人機系統

這套系統以航程長、抗干擾力強，酬載類型多元，以及後勤支援要求低等著稱。中天飛龍強調，縱使在複雜環境下，它也具有靈活、安全、效率高，獨立並容易操作等優點，以從事偵察、預警、干擾，攻擊和評估等不同的戰鬥任務。不過，中天飛龍並未透露，這母艦是否能在空中收回小型無人機。

(中時新聞網)