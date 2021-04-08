印地安人今天繼續在主場迎戰皇家隊，台灣好手張育成未獲上場機會，球隊則是靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）8局下致勝2分炮，且是個人單場第2轟，以4比2擊敗皇家。

印地安人此役推出去年美聯賽揚獎得主比柏（Shane Bieber）先發，他在6.1局投球中僅被敲3支安打、失2分，另狂飆12次三振，退場時雙方2比2平手，本季首勝還未開張。

前一役遭皇家完封的印地安人，6局下靠著拉米瑞茲的右外野2分炮終止連續14局無得分的窘境，反倒取得2比1，雖然皇家在下半局立刻將分數追平，但8局下拉米瑞茲再度跳出，轟出致勝2分全壘打，一人包辦全隊全部分數，印地安人就靠著這支致勝全壘打勝出。

賽後比柏直誇讚拉米瑞茲，認為他就是比賽型的人物，且還是球員休息室的領導者，但拉米瑞茲不認為贏球關鍵只在自己身上，他說：「我們是一個團隊，我們應該要一起做這件事，我認為我們應該要團結在一起，且沒有感到任何壓力。」

而被定位在面對左投的台灣好手張育成因皇家此役推出右投優尼斯（Jakob Junis）並未被排進先發陣容，整場比賽也未獲得上場機會。

(中時 )