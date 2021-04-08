23歲香港女星鄧月平擁有混血般的精緻外型，還有36F傲人上圍，被封為「宅男女神」，常會在社群曬美照的她，日前疑似因為衣服太低，不小心失手「露暈」，7日她被港媒問到此事，也大方回應了。

鄧月平上月底在IG曬出性感美照，只見她穿著細肩帶背心，超低胸設計讓她的傲人雙峰快掉出，深邃事業線更是一覽無遺，不過因為衣服有點鬆，加上陰影的效果，不少人都以為她大走光「露暈」。

鄧月平性感美照讓人乍看以為走光。(圖／翻攝自鄧月平IG)

據香港01報導，鄧月平也透露因為天氣變熱，所以才改穿夏天的衣服，她認為照片很青春也很好看，否認有走光，「但是否走光不重要，靚就可以了，大家不要排斥人體最原始的東西。」

鄧月平在餐廳當服務生時，被人拍戲美麗倩影並上傳網路，讓她因此爆紅，之後參加選秀比賽出道，憑著獨特氣質和超猛胸器，讓她成為不少人心中的女神，更被大讚是墮落凡間的天使。

而多才多藝的她，不僅有影視作品，也曾推出個人單曲《女神經》，最近更投資6位數成立工作室，並推出新歌《U》，她坦言雖然朋友都覺得她很冒險，但她認為應該趁年輕、有夢想去嘗試，雖然因為疫情工作量變少，但她也多了時間學唱歌、練舞，也找到目標想成為唱作人，希望能朝這方面去努力。

(中時新聞網)