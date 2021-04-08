【旅遊經 洪書瑱報導】

台東每年暑假的重頭戲，莫過於「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年的熱氣球嘉年華將於7月3日，也就是FUN暑假第一天即在鹿野高台登場，一連舉行37天，活動至8月8日止，由於每每熱氣球的季節，人潮眾多，卻前往的民眾可能在食宿問題要提早規劃！現在與大眾分享一個早鳥優惠訊息，位於交通便利位置的熱氣球主題飯店──「趣淘漫旅-台東」，祭出官網限定的暑假早鳥優惠最低雙人入住＄3,299元起，販售期間為即日起至4月30日止！為了讓民眾有更好的優惠，早鳥優惠期間加碼限量開放週五及週日同享暑假早鳥假日價，適合三五好友、親子出遊、家族旅行，可利用各種不同房型享早鳥優惠。

「趣淘漫旅-台東」為熱氣球主題飯店，從大廳到房間充滿著繽紛的熱氣球度假氛圍，現在訂購暑假早鳥優惠，每房贈送台東特色禮品「DIY熱氣球」一個，除了參加熱氣球嘉年華，還能免費將熱氣球帶回家，並特製專屬自己獨一無二的熱氣球裝飾。

若假期安排在暑假前來台東玩的旅客也同樣享有住房折扣，趣淘漫旅-台東目前已經展開台中國際旅展線上獨賣，販售期間為即日起至4月26日，入住期間自即日起至6月30日，最低優惠雙人入住只要2,399元起，四人入住3,000元有找，並依人數附贈早餐！

「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」為知名連鎖飯店凱撒集團旗下的年輕品牌，以自由自在、冒險為品牌精神，繼台南趣淘、台北趣淘後，趣淘漫旅在2020年6月正式入主台東，地理位置距離台東火車站不到3分鐘，出站後即可入住，為飯店一大優勢。台東館為熱氣球主題飯店，鄰近特殊地質美景「月世界－利吉惡地」；除此之外，館內設有10種以上豐富桌遊，還有適合大人小孩一起來挑戰的全館解謎益智遊戲，非常受親子及年輕人喜愛。

(中時新聞網)