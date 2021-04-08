浪漫韓劇《愛的迫降》描述朝鮮半島南北兩地戀人之間的愛情，2019年播出後颳起一陣追劇潮，而劇中男女主角玄彬、孫藝真假戲真做，於今年元旦認愛，讓粉絲激動不已；想不到該劇又傳出男女配角金正賢與徐智慧也熱戀中，不過女方透過經紀公司否認緋聞，澄清只是好朋友。

金正賢與徐智慧在《愛的迫降》中的命運可是讓觀眾流下淚水，金正賢因詐騙逃到朝鮮，巧遇玄彬的未婚妻徐智慧，兩人後來譜出另一段愛情，但金正賢為了救徐智慧中彈身亡，沒能走到最後的結局超虐，好在戲外的他們並沒有那麼悲劇，根據韓媒《體育朝鮮》報導， 金正賢與徐智慧在拍攝過程中日久生情，殺青後逐漸發展為戀人，成為《愛的迫降》第二對情侶，男方身邊好友還透露，金正賢欣賞徐智慧的原因是其充滿女人味，個性又細心、積極。

不過這段緋聞傳沒多久就夭折了，因為徐智慧透過經紀公司向媒體澄清事實，表示兩人透過合作的確變得親近，但僅是好朋友而已，強調絕對沒有戀愛。

《愛的迫降》促成玄彬、孫藝真成為情侶，而金正賢與徐智慧的緋聞只是誤傳。（圖／達志）

金正賢、徐智慧結束《愛的迫降》的拍攝後，不久後又因MBC新劇《一起吃晚餐嗎》再續前緣，徐智慧飾演女主角「禹道熙」，是個談過兩次苦戀、對愛情無感的女人，金正賢則客串女方的渣男友，第一集就被抓包偷吃，給出的劈腿理由還超瞎，「不知道從什麼時候開始，妳打電話來，我十次有八次不想接」、「妳說要一起去出去玩，我的第一個反應是找藉口不去」、「最重要的是，我開始討厭跟妳一起吃飯了，吃飯變成一種義務。」徹底反轉在《愛的迫降》具丹 CP的恩愛形象。

(中時新聞網)