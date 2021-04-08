行政院農業委員會為解決農業季節性缺工問題，2017年起試辦農業專業技術團，台南地區今年由將軍區農會承辦，報名時間即日起至4月17日，22日面試。將軍區農會表示，因應農業人力需求，加上有人不再續約，目前台南有29位農業師傅，今年將再增聘至35人。

農村地區因人口外流、老化，農忙期普遍區乏人力，農委會試辦農業專業技術團，招募農業師傅，薪水加獎勵金每月待遇上看5萬元，吸引不少對農業有興趣的民眾加入，其中不乏碩士高學歷者。

將軍區農會表示，今年農委會新招募農業師傅，除了基本時薪，每月最高有1300元交通津貼、每年最高就業獎勵金10萬5600元，還有務農基金6萬元，政府更提供10日農業專業訓練，上課期間每小時補助150元訓練獎勵金，歡迎對農事有經驗有興趣者報名甄選。

將軍區農會推廣部主任黃世昌說，目前農業師傅年齡層從59歲至24歲，還是以青壯年居多，可以留下來繼續做的，至少都是對農業有興趣。而來應徵者，做起碼要有基本認知，農業工作免不了要搬重物，不論寒暑都要戶外工作，不是每個農場都可以躲在包裝室裡吹冷氣。

此外，每年2至6月農忙期農業師傅供不應求，但7、8、9月農閒期工作量少，就得至較遠的農場、果園工作，車程40分鐘以上的不在少數，例如有人就得從鹽水區騎車到山上區有機農場工作。

黃世昌說，以往農業師傅基本時薪每小時160元，加上就業獎勵金、交通津貼、務農基金，薪水最少都有3、4萬元，因此去年原本只徵2人，有近20人報名，今年也很多人詢問如何報名。

農委會推廣農業專業技術團，除了解決缺工問題，同時也希望農業師傅可以轉型從農，1名農業師傅在將軍農會的蘆筍加工站學會蘆筍種植、銷售知識後，今年已決定回家種蘆筍。

黃世昌表示，因為農委會最多給農業師傅5年補助，這些已經過訓練的熟手，5年後就要自行找農場主配合，農會每年要重新招募，重新訓練一批新手，可以討論是否要延長獎勵計畫方式與時間，減少訓練新人的時間與成本。

(中時 )