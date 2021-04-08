【旅遊經 編輯部報導】

最近很夯的《天笁鼠車車》的天笁鼠在日前(5)日也出現在臺北市立動物園中嗎？其實並不是，臺北市立動物園中事實上是水豚寶寶！這是臺北市立動物園向臺南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，於2月27日晚間平安誕下一隻小寶寶，由於寶寶小時候和長大後的天笁鼠乍看相似，這隻剛滿月的水豚寶寶名叫「車車」正式和大家見面，民眾可以到熱帶雨林區拜訪可愛的水豚君家族！

剛出生的水豚寶寶乍看之下很像成年的天竺鼠，保育員於是將牠命名為「車車」

剛出生的水豚寶寶乍看之下很像成年的天竺鼠，保育員於是將牠命名為「車車」

「車車」目前還無法判斷性別

剛出生的水豚寶寶體重約2,400公克，體型大小和毛色乍看之下與成年的天竺鼠相似。由於是早熟型動物，水豚寶寶出生不到一小時就可以自己走來走去、到處探索環境，模樣十分逗趣可愛，讓人不禁聯想到最近很「ㄏㄤ」的天竺鼠動畫影片，保育員就將牠命名為「車車」。由於水豚寶寶的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今(2021)年5月時再請獸醫師施打晶片和健康檢查時，再為大家揭曉「車車」究竟是男生？或是女生？

水豚寶寶「車車」和爸爸還有阿姨相處融洽

水豚們不僅十分膽小，還很健忘

別看水豚總是老神在在的趴在戶外活動場上打肫，就認定牠們是好相處的動物！

別看水豚總是老神在在的趴在戶外活動場上打肫，就認定牠們是好相處的動物！根據保育員觀察，水豚們不僅十分膽小，還很健忘，像是保育員明明每天都要推車進入活動場整理環境，偏偏牠們就是常常忘記，有時還是會被嚇一跳；另外身為水豚君的保育員，也不能任意變換髮型或是身上的配件，因為水豚還有眼盲的「症頭」，保育員曾經因為戴的口罩顏色不同，水豚們就以為是陌生人闖入，展現十足的神經質「症頭」！

水豚交配後，藉由監測媽媽的體重變化，可以探知是否有懷孕或是胎兒是否有持續成長。通常保育員可透過親近訓練，用食物來引導動物主動站上磅秤，但是面對容易疑神疑鬼的水豚孕婦，這招卻完全不管用！因為水豚孕婦看到食物擺在磅秤上，不是如預期開心地享用，反而逃之么么；把磅秤擺在每天路過的通道上，她卻寧可繞遠路走…，保育員無奈之下只好逆向操作，利用她一有風吹草動就會往角落躲藏的特性，事先把磅秤放在角落裡，到了要量體重的時間，保育員只要拿一塊大木板慢慢的靠近，水豚孕婦就會乖乖的量體重了！

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致，昨更帶著「車車」正式到戶外活動場和大家見面，動物園提醒大家經過水豚的家時，請輕聲細語，才不會驚擾到水豚君們打肫！

圖片：臺北市立動物園提供

(中時新聞網)