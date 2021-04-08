台鐵太魯閣號意外釀禍駕駛李義祥在事發當天，副駕還有一名男子一同前往事發工地。經查，該名男子是李聘僱的非法逃逸移工「阿好」，昨被檢警帶回偵訊，將他列為共同被告之一，檢方認為阿好有逃亡事實及勾串、滅證之虞，今向法院聲請羈押禁見，預計下午召開羈押庭；而檢方希望若有涉及任何核心偵查事務，請運安會不要公開。

檢警調查，李義祥案發後聲稱自己單獨駕駛肇事工程車前往工地，但從運安會陸續曝光的畫面顯示有副駕駛同行，似乎打臉李最初的供詞。

檢方查出，副駕駛為李義祥以低薪違法聘雇的越南籍逾期滯留非法移工，據透露，該名越南籍非法移工年約26歲，仲介將其取名「華心好」，綽號「阿好」，來台灣逃逸已有4至5年。警方透過花蓮其他越南移工協助策動阿好出面，昨天下午4點多在花蓮市中山路近國聯一路附近找到帶回。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，案發後隨即掌握在場人員，在場共同被告之一，昨天已拘提到案，經訊問後，認為有逃亡之事實，有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見，目前尚未裁定。

面對媒體詢問，怪手是否李義祥自己開的車，現場第二人是誰？周僅回答，已掌握相關人士到案說明，涉及本案核心事實目前都還在查證中，不過基於偵查不公開，現場有哪些人，則不方便說明，若有更進一步的發現，會再對外說明。目前進度則為列為被告有2名，約談人數也陸續傳喚。

媒體接著問，阿好若主動認罪是否會減刑？周芳怡說，會再審酌。對於是否會再傳喚李義祥回到現場，她則說，會視案情需要做安排，另外是否違反採購法也正進一步釐清中。

另外周芳怡也說，目前已保全相關證據資料，會邊釐清案情並向上追查，並將提供運安會做參考，不過因為他們是獨立的委員會，可以獨立調查，做出他們的調查報告，雖然報告不會拘束檢察機關處理，但還是希望若涉及任何核心偵查事務，請他們不要公開。

此外，李義祥前天也被檢方提訊到花蓮地檢署問話，不過，檢方為確認李的供詞是否屬實，昨天也將工程合夥人，綽號「黑猴」的林長清，以事件關係人的身份帶回事發現場，協助還原當天現場狀況，釐清整起出軌意外發生的過程。

(中時 )