20多歲女子清明連假半夜緊急就醫，因為與男友發生性行為後，下體大出血，內診椅上滿是鮮血，圖經變色處理。（圖／李毅評醫師授權提供）

享受魚水之歡的同時，也要注意不要太過激烈，以免發生慘案。新光醫院婦產科醫師李毅評分享，清明連假期間，一名20歲出頭的女子半夜來就醫，指與男友發生性行為後，下體大量出血，檢查後發現女子陰道深處有4公分的撕裂傷、並持續噴血，經緊急處理才順利止住，而恐怖的出血量引起熱議，網友看了都喊痛說太可怕了。

新光醫院婦產科醫師李毅評日前在臉書粉專上分享，4月1日半夜一名20多歲的女生，與男朋友發生性行為後，下體大量出血，由於「血流得又急又快」，因此只好緊急就醫。他替患者內診發現，女子陰道深處、靠近子宮頸側邊穹窿處，有一個4公分的裂傷，並持續噴出鮮血。

李毅評表示，由於檢查用的內診檯燈光和相關手術器械不足，很感謝產房同仁大半夜無條件協助，經緊急處理，終於順利止住出血，患者也在天亮後順利出院返家。

李毅評指出，希望透過這名女患者所「留下的鮮血」，奉勸大家性生活請「量力而為」，務必要注意自身安全，也奉勸各位男性做任何事情前，應妥善掌握天時地利人和，切勿急於求成、橫衝直撞。

而女患者驚人的噴血量也引起網友討論，「聽起來好痛」、「太可怕了」、「這是往死裡X嗎？」、「玩的太過火了，小心謹慎點」、「果真是年輕人」、「恐怖！」

(中時新聞網)