一名台鐵站務員分享執勤時遇到各種乘客百態，他堅決不讓任何乘客先上車後補票，一開始他曾心軟讓乘客先進站，結果卻用各種理由逃票，誇張行徑令他翻白眼直呼「在台鐵上班看透台灣人素質」。

該名台鐵站務員日前於PTT八卦板透露，自己是羅東站的站務員，每天清晨4點多就有服務員在窗口售票，但仍有許多乘客堅持要先上車後補票，他堅定地拒絕對方後，卻遭以「態度差，不給上車補票」為由客訴。

他表示，剛進台鐵時給許多旅客方便，他曾通融讓第一學府的女學生進站再補票，結果卻逃票，所以現在不論任何旅客有什麼要求，舉凡沒有車票一律拒絕進站，「就算我們是服務業，要進管制區也就是所謂的付費區，沒有車票就是不能進去，不要跟我扯同理心」。

他無奈地說，有時候站務員也不想那麼狠心，體諒乘客車票遺失，讓對方補張短程票，「結果還有人跟我含扣（台語，爭論之意），甚至明明票卡就在朋友手上，先叫朋友刷卡進站，到站再車票消除卡片進站紀錄，接著對站務人員硬拗腳痛，對老人沒同理心，死都不肯刷卡，硬是要進來，更別說在候車室還不戴口罩。」

他表示，遇到這種乘客一定當場教育一頓，看盡各種醜態，令他忍不住怒斥「在台鐵上班，看透台灣人素質，呵呵」。

(中時新聞網)