港股股王騰訊大股東Naspers旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份，騰訊8日上午公佈，接獲Prosus知會，其全資附屬公司MIH TC已於4月8日與配售代理訂立配售協議，內容有關Prosus按總代價1,141.8億港元出售合共1.9億股騰訊股份，佔騰訊已發行股份總數約2％。

香港經濟日報報導，緊隨出售事項完成後，Prosus將間接持有27.7億股股份，佔已發行股份總數約28.86％，而Naspers、Prosus及MIH TC將不再為公司控股股東。配售股份佔騰訊已發行股份2％，Prosus持股將由30.9％減至28.9％。

根據銷售文件，Prosus擬以每股575港元至595港元，減持最多1.919億股，較騰訊收市價折讓5.5％至8.7％，涉資超過1,100億港元。最新資料意味Prosus以上限定價出售。

(工商 )