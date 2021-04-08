壓縮機大廠瑞智精密3月銷售台數突破212萬台，創單月銷售史上新高；第一季銷售台數攀升至562.76萬台，締造單月銷售歷史新高。瑞智表示，第二季向來是空調壓縮機銷售旺季，目前在手訂單優於預期。考量下半年景氣還不明朗，暫不修正今年銷售目標1,950萬台。

瑞智3月壓縮機銷售212.02萬台，月增30.58％，年成長33.75％，優於原先預期180萬台。3月合併營收22.32億元，月增31.02％，年成長31.43％。第一季累計壓縮機銷售562.76萬台，年增43.30％，首季累計合併營收58.28億元，年增幅37.53％。

瑞智表示，瑞智3月銷售創單月新高，3月合併營收則是同期次高，第一季銷售台數也改寫單季新高，主因是去年農曆年後爆發新冠疫情而造成去年第一季比較基期低，加上今年疫情趨緩，出口訂單需求旺盛，大陸官方又宣導就地過年，第一季內需市場消費需求也比去年同期增長所致。

瑞智主管指出，瑞智去年配合大陸空調業者降價促銷而調降壓縮機售價，今年初，雖反映銅、矽鋼片等原物料價格上漲，依據不同產品及客戶調漲報價幅度，調幅5％～10％，尚未回到2019年水準。

瑞智指出，有色金屬原材料及運輸包裝等價格上漲，讓空調產業上下游承受生產成本上漲壓力，售價在旺盛市場需求的推動下雖有調整，產業間，對這波原物料漲價週期仍保持觀望態度。

瑞智指出，第二季即將進入大陸內銷旺季，後續業績預期可維持高檔。

(工商 )