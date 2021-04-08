統一獅隊將在本月24、25日舉行「傑尼獅-我的理想情人」主題日，延續去年票選機制，2021年也由球迷進行票選，於農曆年前夕選出了10位心中最完美的「理想情人」，準備在台南棒球場迎接球迷朋友。

今年「傑尼獅-我的理想情人」主題日在經過網路投票後，由郭阜林、陳鏞基、潘威倫、陳傑憲、林岱安、蘇智傑、潘武雄、陳重羽、高國慶及林安可10位組成。

除了「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲所領軍的「傑尼獅」群，平均39.5歲的「傑尼叔」們也不惶多讓，用穩重迷人的熟男魅力收服少男少女的心，強勢入團，陳鏞基更喊話組「傑尼叔」團，要以帥氣大叔之姿，帶領30世代隊友們成為能與傑尼獅抗衡的新一代偶像男團。

因配合賽程規劃，「理想情人見面會」在24日賽前下午3點20分舉行，25日則是在賽後進行，每場皆開放30名球迷上台，更多詳細相關內容可至統一獅官方粉絲團洽詢。

統一獅隊將在本月24、25日舉行「傑尼獅-我的理想情人」主題日。（統一獅提供）

(中時 )