房地合一2.0確定7月1日上路，因新制內容、修改重點公布已久，市場對規則已了然於心，營建股反應不是太大，多頭一片默然，高價股中的華固(2548)勉強維持在平盤上方、長虹(5534)小跌，反倒是營造族群表現相對活絡，潤弘(2597)強漲逾5%，成為領頭羊，皇昌(2543)、工信(5521)漲幅居前，台開(2841)列入全額交割的第2個交易日，股價開低後，盤中翻紅，漲幅逾7%。

潤泰集團內營造廠潤弘精密目前手中接單案量約300億元，包括台積電也是客戶之一，公司積極開發預鑄工法，轉特殊工法將預鑄結構體完成後，再進入營造工地組裝施工，相關工法不僅大幅降低人工，也縮短興建工期，獲得客戶的青睞。2月稅後純益9700萬元，年增3.21倍，EPS為0.68元。潤弘董事會通過去年盈餘配發，每股擬配現金股利6.5元、股票股利3.7元。

達麗(6177)台中推案銷售情形不錯，看好當地房市發展，與白天鵝建設團隊合作以44.2億元拿下台中烏日高鐵特區的18標的4584.2坪商業區土地，每坪土地價格96.4萬元，溢價率66.7%，達麗與白天鵝持各半，目前已展開設計規劃，預計1年內正式推案。

立法院財政委員會完成房地合一2.0修法之朝野協商，決議明訂今年7月1日上路。這次修法重點在於持有5年內售出的稅率拉高、境內法人稅率比照自然人，以及把預售屋、股權移轉納入房地合一核課範圍，配合實價登錄的交易資料即時及門牌完整揭露，預售案的操作空間被大幅限縮。

去年房市熱潮有大量熱錢湧進預售屋市場，拉高新建案價格順勢帶動在地房價，因此從實價登錄到房地合一都針對預售屋進行規定改革，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，未來買方可獲得更透明且即時的價格資訊，另一方面，稅負提高、成本墊高，投機炒作的空間大幅縮小。

(時報資訊)