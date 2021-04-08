美國聯準會周三公布3月貨幣政策會議記錄，內容顯示該央行官員對新冠肺炎疫情持續帶來的風險仍然保持警惕，並承諾在復甦步伐更加穩固之前，仍將致力於提振經濟。

這份3月16、17日的會議記錄指出，雖然央行內部預測今年美國經濟將迎來近40年最強勁的成長，但決策官員均同意美國經濟距離聯準會的長期目標仍然遙遠，且經濟前景仍然存在高度不確定性。

記錄中指出，決策官員認為可能還需要「一些時間」，環境才會改善到足以讓央行考慮縮減當前的支持力道。

聯準會此前即一再重申，只有在經濟達到最大就業，且通膨升至2%，甚至略逾2%一段時間之後，央行才可能調升利率。根據聯準會3月會議後公布的最新點陣圖，該央行到2023年底可能都將按兵不動。

儘管會議上數位決策官員認為或許需要比預期更快提高利率，甚至最快在明年就需要升息，但現在幾乎沒有立即需要升息的急迫感。雖然就業市場正持續改善，但仍深受到新冠肺炎疫情打擊。通膨將升高，但明年可能就會降溫。近來美國公債殖利率上揚，一般被視為是在反映改善的經濟前景。

只有少數央行官員認為聯準會維持近零利率水準與每月1200億美元購債規模的現行政策可能對金融穩定構成風險。聯準會表示，直到經濟穩穩走在復元的道路上，央行都將維持該政策不變。

(時報資訊)