8日，根據最新官方數字，韓國每日新確診者又暴增700位，重新創下元月初以來最高紀錄。因此，韓國政府也做出預告，目前實施的社交規定，可能會在9日宣布將變得更加嚴格。

繼7日新染疫者為668位後，8日韓國又大增700位，並重新寫下新紀錄。

韓國政府表示，才一周的時間，新確診者數就從平均約477例，狂增至目前的700位。這也讓韓國政府緊張起來，新冠病毒會不會再現第四波大規模擴散。

韓國總理丁世均（Chung Sye-kyun）7日曾表示，若不幸發生第四波疫情，疫苗接種將會受到影響。至於韓國政府依賴新冠疫苗分享平台COVAX，導致接種工作延誤，也頗受民眾所詬病。

同時，韓國政府表示，由於歐洲尚在審查，故暫停施打60歲以下民眾AZ新冠疫苗(AstraZeneca)。同時，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗也獲批准使用，希望能擴大全韓疫苗接種率。

韓國政府透露，9日應該會公布最新的社交管制措施，若照目前嚴峻情況來看，規定可能會更加嚴厲。目前，韓國禁止四人以上，非必要性群聚活動。

迄今為止，根據統計韓國共有107,598位染疫，不幸死亡則為1,758例。

(時報資訊)