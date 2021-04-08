荷蘭皇家殼牌石油(Shell)周三指出，預估今年第一季燃料銷售將下滑，或是最多保持持平；由於各國因新冠疫情實施封鎖措施，燃料需求的復甦仍緩慢。

殼牌在最新文件報告中表示，今年第一季的成品油銷售為每日370萬至470萬桶，略低於去年第四季的每日480萬桶，而先前對第一季的預測為每日400萬至500萬桶。

第一季煉油廠使用率為71~75%，低於預估的73~81%。殼牌的煉油利潤率在第一季為每桶2.6美元，優於前一月的1.6美元。

在天然氣方面，殼牌預計首季交易結果為「明顯地低於平均水準」。

殼牌預期第一季液化天然氣(LNG)產量為780萬至840萬噸，低於預期的860萬噸，而前一季度的產量為820萬噸。

而上游的原油產量預估為240萬至248萬桶，來到預測的低區間。德州的酷寒氣候預計使殼牌日產量削減1萬至2萬桶，並使第一季經調整後獲利減少2億美元。殼牌預計4月29日公布業績報告。

(時報資訊)