股王大立光今(8日)將舉行法說會，市場看淡4月營收，加上外資連7賣，股價早盤又失守3000元大關，股價一度跌至2945元，下跌55元，隨著低接買盤進場，大立光股價由黑翻紅，並一路拉升至3090元，上漲90元。

大立光5日公布3月營收後，周二(6日)、周三(7日)股價走勢疲弱，從清明連假前收盤的3175元，原以為大立光股價今日在法說會前將保持觀望，後在低接買盤進場下，股價翻紅走揚，也帶動亞光、玉晶光等光學股走揚。

大立光3月營收40.11億元，創下歷年同期次高，較上月成長24.84%，較去年同期則是衰退26.33%，第1季合併營收118.2億元，創下近8個季度新低，較去年同期的132.15億元衰退10.55%。

展望4月，由於供應鏈缺料問題影響客戶訂單，大立光表示，4月拉貨動能將較3月下滑。

大立光今日法說會將公布第1季財報，並說明第2季展望，預料供應鏈缺料問題對第2季營運的影響，以及客戶新產品開發進度等將成為法人關注焦點。分析師認為，法說會如果有新亮點，將可吸引法人目光，獲得資金青睞。

(中時新聞網)