台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外。（資料照）

台鐵太魯閣號發生嚴重事故，有多國表示慰問和哀悼，其中，印度外交部首次表達慰問，外交部宣稱「有重大意義」，引發藍委批評。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介昨(7日)對此在政論節目中批，民進黨沒想過責任政治問題，毫無策略、沒去想很遠的事情，只想趕快「轉移焦點」。

謝龍介7日在《新聞大白話》中談到，民進黨操作就是要得到政治利益，所以連印度也拿出來講，現在大陸跟印度之間有點糾紛、各自退兵，「但民進黨這樣操作太短線，人家今天跟你表示哀悼，但若牽扯到國際關係，人家很容易只承認一中，那你屆時要怎麼對印度表態、怎麼向國人解釋?」

謝龍介認為，「民進黨現在毫無策略，不會去想很遠的事情，只想趕快轉移焦點，像是不要再責怪這個、不要再談下台、不要究責，連林佳龍要請辭，都有人不願讓他下台」。因此他建議蔡總統應該要展現出一個態度，那就是「政黨政治就是責任政治」，所以有人必須負起政治責任，只要這樣態度出來就好，也不用搞到派系圍攻，若你沒這高度、態度、大家都不究責，那麼這種事情就會一而再，再而三的上演。

另外，關於外交部稱印度悼太魯閣號意義重大遭轟「大內宣」，據《ETtoday新聞雲》報導，外交部長吳釗燮今(8日)表示，國際社會對台灣表達哀悼之意，台灣也要表達感謝之意，同時把這些資訊轉達給國人了解，「這是外交部的責任」。

(中時新聞網)