新冠肺炎疫情趨緩，美國經濟復甦力道強勁，觀光產業終於擺脫全面封鎖困境，摩根士丹利也將博奕類股評價上調至增持，看好包括美高梅集團與凱撒集團在內的股票能有超乎預期的表現。

去年新冠肺炎疫情肆虐，海嘯第一排的博弈觀光產業瞬間倒地，隨著疫情趨緩疫苗普及率提高，相關產業獲得全面復甦，數據顯示，美高梅與凱撒都已經擺脫去年4月的低點，從那時起美高梅已上漲317％，凱撒集團則飆升842％。

根據CNBC報導，觀光產業全面翻紅，摩根士丹利看好美高梅與凱薩集團能展現快速且極為強勁的復甦，財富管理機構Strategic Wealth Partners執行長Mark Tepper持相同看法，「美國各地到拉斯維加斯的機票已經增加3倍，許多賭場及飯店員工都被重新雇用，廠商都在為大量人流做準備。」

疫情逐漸解封，美國吹起報復性旅遊風潮，Mark Tepper說：「過去超過一年的時間，民眾對於度假、社交和娛樂的需求被壓抑了很久，現在逐漸獲得釋放，因此廠商重新獲得主導價格的權利，將迎來鉅額的成長。」

除了觀光產業恢復，商務會議的增長也讓拉斯維加斯得以迅速找回往日榮景，資本管理公司Vios Advisors常務董事Michael Bapis指出，大約第三季開始，商務會議的比率將直線上升，這些需求會源源不絕，廠商將因此獲利。

(中時新聞網)