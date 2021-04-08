公路總局8日宣布，將從5月3日起，民眾「持汽車駕照」申請報考機車駕照，仍應考筆試，以維行車安全。

公路總局說，為培養機車駕駛人良好駕駛習慣降低肇事率以保障交通安全，近年已增修機車駕照筆試題庫，考量汽、機車駕照筆試題庫內容「已有差異性」，加上社會各界都認為，取消持汽車駕照者報考機車駕照免筆試的規定有其必要性，經檢討後決定要求筆試。

公路總局表示，前因汽、機車駕照筆試試題內容相容，基於便民而有持汽車駕照者申請報考機車駕照得免考筆試之規定；然而，近年為降低機車A1及A2事故傷亡人數，機車題庫已由原600餘題增加至1,600餘題，考題出題數亦由原來的40題增加至50題。

另為降低機車肇事率，公路總局說，模擬機車駕駛人上路容易面臨的危險駕駛情境，再新增120題機車情境式考題，汽、機車駕照筆試題庫內容已分流並有顯著差異性，因此，進一步檢討持汽車駕照者申請報考機車駕照，仍應參加筆試及路考及格，始發給駕照。

公路總局強調，每年約有26萬餘人申請報考機車駕照，其中持汽車駕照報考機車駕照的考生約5萬餘人，約佔每年報考機車駕照人數19％；另為讓民眾熟悉機車駕照筆試涉及之法規、標誌標線及情境式考題等題型，筆試題庫除置於公路總局官網可供民眾下載外，同時亦於監理服務網提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。

公路總局說，近年配合交通部，積極推動機車駕駛訓練制度，經統計分析參加機車駕訓考取駕照者較未參加駕訓考取駕照者違規風險減少32％，肇事風險減少20％，民眾在2021年11月30日前報名參加合法立案駕訓班設有普通重機車駕訓班次，完成6小時學科、10小時術科及術科實地模擬訓練並考取機車駕照者，可補助1,300元訓練費，名額1萬名，民眾可多加利用。

(工商 )