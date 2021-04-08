歐盟執行委員會女主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日偕同歐盟理事會主席米歇爾會晤土耳其總統埃爾多安時，土國方面並未安排她的椅子，2位男性領袖直接就座現場僅有的2張鑲金椅子，讓范德賴恩當場尷尬站在一旁。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日偕同歐盟理事會主席米歇爾會晤土耳其總統埃爾多安時，土國方面並未安排她的椅子，2位男性領袖直接就座現場僅有的2張鑲金椅子，讓身為女性的范德賴恩尷尬站在一旁，發出「呃」聲音示意後，才被邀請入座距離較遠、位階較低的沙發。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，歐盟執行委員會首位女主席范德賴恩6日偕同比利時籍的歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪土耳其會晤土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），準備展開3小時的會談。

不過進入房間後，埃爾多安及米歇爾直接入座現場僅有的2張鑲金椅子，范德賴恩沒有位子可坐，尷尬站在一旁，還發出「呃」的聲音、揮手示意，埃爾多安及米歇爾原本正忙著調整姿勢、讓自己坐得更舒服，聽到「呃」聲響後才抬頭查看，范德賴恩才被邀請入座側邊、距離較遠的沙發，和土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）坐在正對面。

歐盟執行委員會女主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日偕同歐盟理事會主席米歇爾會晤土耳其總統埃爾多安時，土國方面並未安排她的椅子，2位男性領袖直接就座現場僅有的2張鑲金椅子，讓范德賴恩當場尷尬站在一旁。（圖／路透社）

不過在外交禮節上，卡夫索格魯的位階較總統、元首低一階，范德賴恩被邀請入座沙發，明顯不合禮節。先前范德賴恩、米歇爾、埃爾多安三人會晤時，主辦方都會安排三人坐在一起。

針對范德賴恩被迫「罰站」、降格坐沙發，范德賴恩的發言人馬莫爾（Eric Mamer）昨（7）日回應，影片中范德賴恩顯然相當驚訝，他含蓄表示難以評論為何她被邀請就座另一種椅子，「你們必須問土耳其官方。」

馬莫爾強調就外交禮儀來看，范德賴恩的位階和歐盟理事會主席米歇爾的位階相當，每次她出訪時，受到的外交禮儀規格也和歐盟理事會主席相同，指出范德賴恩已要求團隊確保類似事件不會再度重演。

即便受到冒犯，馬莫爾強調范德賴恩並未離場，全程參與會談，完成自己的職責，不過也指出，這起事件讓范德賴恩在後續的對談中更關注平權議題。

土耳其3月底才正式退出旨在預防家暴等針對女性暴力的歐盟「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），遭歐盟譴責。

范德賴恩並未在6日的會後聲明中提及這場外交插曲，只描述和埃爾多安進行了一場「有趣的」對談，指出土耳其退出「伊斯坦堡公約」是「錯誤訊號」。

針對外界指責他對范德賴恩被矮化一事「漠不關心」，米歇爾昨日發表聲明道歉，對於自己留下無動於衷的印象感到抱歉，不過強調這起風波肇因於土耳其政府對禮節「嚴格解釋」的結果。土耳其官方則未回應。

(中時新聞網)