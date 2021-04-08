太魯閣號408車次撞上滑落邊坡的工程車，釀50死、逾200人受傷慘劇。經檢警調查發現，事發當天工程車內還有一名非法的越南籍移工「阿好」，運安會主委楊宏智今出席立法院交通委員會時表示，李義祥駕駛的工程車在過程中不慎卡到樹叢，為了幫車子脫困，李自行操作怪手，卻因操作不當，導致工程車滑落邊坡，「阿好」當時也在場，2人關鍵對話全被一旁怪手行車記錄器記錄下來。

檢警據現場錄影畫面調查發現，李義祥在駕駛工程車過程中不慎卡進樹叢，便下車嘗試用怪手將工程車拖回路面，沒想到卻鬆脫，導致工程車從邊坡滑落到軌道上，而當時一旁還有一名非法越南籍移工「阿好」，李義祥與阿好的對話過程，全被怪手的行車路記錄器錄下。

楊宏智表示，行車記錄器除了錄到兩人在處理工程車外，也錄到兩人的關鍵對話，但對話內容目前仍不方便公開，因事故當天的細節都在調查中，資料、影像都會一併交由檢調處理。至於是否是因操作怪手不當釀禍？楊宏智指出，所有細節都已掌握，已將資訊交給同作業單位調查。

(中時新聞網)