台股今日盤初受雙王雙黑拖累走弱，惟股王大立光(3008)跌破3千關後吸引低接買盤湧入，股價隨即翻紅走高，加上聯電(2303)等強勢攻高，拉抬大盤隨之翻紅，但台積電(2330)持續不振，仍使盤面受壓，惟鋼鐵類股擁產業面利多題材，延續昨日強攻氣勢，再由主將中鋼(2002)帶隊喊衝，中鴻(2014)、官田鋼(2017)、威致(2028)、海光(2038)、春源(2010)、第一銅(2009)等群起而攻強鎖漲停，輔以高興昌(2008)、中鋼構(2013)、盛餘(2029)、美亞(2020)、燁興(2007)、新鋼(2032)等齊漲逾5%助陣，拉抬類指一路上攻近5%，成為今日撐盤要角。

歐美熱軋價格持續攀高，且煤鐵原料仍在高檔，再加上大陸預計4月10日起實施降低鋼材出口退稅，冷軋鋼將由原來退稅比重13％降到9％，以及美國3兆美元復甦計畫箭在弦上，預期鋼材需求仍然強勁。中鋼和下游鋼廠多認為，鋼市前景仍是「萬里晴空」，亞洲鋼價依然看漲，在產業面看佳之下，近期鋼鐵股也成為撐盤主力。

中鋼昨獲三大法人掃貨買超68450張，今日人氣不墜，股價續漲近4%，盤中最高來到28.1元。中鋼2月營收301.08億元，稅前淨利38.51億元。董事長翁朝棟日前表示，原物料行情仍然高漲，各國都在擴大基礎建設，刺激經濟成長，上半年鋼市榮景不變，下半年前景也審慎樂觀。

中鴻2月獲利賺贏去年全年，激勵今日股價跳空漲停鎖死在24.95元，再登波段新高。中鴻2月營收35.71億元，年增6.15%；淨利6.51億元，年增684.34%；每股盈餘0.45元，賺贏去年全年的每股淨利0.37元。中鴻第一季內外銷盤價同為連三漲，獲利可望比去年第四季明顯增長，上半年營運可期。

(時報資訊)