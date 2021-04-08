紡織股今天由股王儒鴻(1476)發動攻勢，大漲逾6個百分點，帶動類股指數站上2015年10月以來新高價，類股大漲逾3個百分點。小型股東華(1418)、集盛(1455)、南紡(1440)等則是延續本周的漲勢。

業者指出，新疆棉事件帶來部分的轉單效應，歐美政府對新疆棉發布禁令，全球大型品牌及零售業者也相繼宣布不採用新疆棉生產製品，短期來看，台廠可望迎來轉單以及漲價雙重效益；中長期來看，品牌客戶將加速供應鏈轉移，台廠市占可望進一步攀升。台系棉紡廠南紡普遍採用美國棉、印度棉，可望迎來轉單效益。

據3月營收顯示，聯發(1459)3月營收2.56億元，年增27%；集盛(1455)3月營收8.26億元，年增10.5%；宏益(1452)3月營收2.01億元，年增78.4%。

昨天舉行法說的廣越表示，公司自4月起將旺到年底，每個月營收都有2成5的年增，全年上看年增25%。展望明年，明年會比今年更好，廣越(4438)也做好了擴張的準備，明年營收有望創歷史新高！

台廠上游的聚酯加工絲業者，受惠今年油價趨勢向上，加上石化廠陸續進入歲修，紡纖上游原料價格上漲，如PTA、PX、EG、CPL等石化產品價格還在高檔，加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品價格，維持去年下半年以來漲勢，也推升類股創波段新高。

(時報資訊)