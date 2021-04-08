光學鏡頭廠-大立光(3008)法說會即將登場，由於電子產業鏈缺料問題未解，市場普遍保守看待大立光第2季營運，不過近期大立光股價弱勢已久，壓寶法說會利空出盡買盤進場，大立光今天盤中股價止跌反彈，中低價的中揚光(6668)及邑錡(7402)挾籌碼優勢強攻漲停板，中揚光創下2020年1月10日以來新高，邑錡盤中股價創下2019年10月3日以來新高。

大立光將於今天下午舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望，大立光第1季合併營收為118.19億元，年減10.55%，為108年第1季以來新低；電子供應鏈半導體元件、感測器等缺料問題嚴重，影響到終端客戶訂單，大立光已預告，4月拉貨動能看起來比3月下滑，在缺料問題難解下，市場多保守看待大立光第2季展望，部分外資也調降大立光2021年/2022年的每股盈餘預估。

不過，雖然市場保守看待大立光本季營運展望，但大立光股價處於低檔，吸引壓寶利空出盡買盤進場，昨天一度失守3000元關卡的大立光今天止跌反彈，守住3000元。

相較於大立光等高價光學股，近期中低價光學股相對活潑，以生產手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座起家，之後再切入光學鏡頭及鏡片代工領域的中揚光持續擴大智慧型手機鏡頭代工業務，除現有的5M(百萬畫素)3P產品業務，公司近期再拿下8M4P產品，產品正在測試中，預計第2季可以開始貢獻營收，去年手機代工佔中揚光營收比重約15%，今年在新產品挹注下，預估營收佔比將達25%，成為營運成長的推手，中揚光預估，今年營運可望略優於去年，希望今年毛利率能夠維持去年水準。

邑錡3月合併營收為4096萬元，年增19.3%，累計2021年前3月合併營收達1.11億元，年增12.5%；邑錡董事長陳世哲表示，今年OBM及ODM兩大事業都會成長，全年營運可望優於去年。

(時報資訊)