根據統計，截至2020年底的統計，ESG全球股票指數近一年報酬率16%、領先MSCI世界指數的14.3%；若拉長到三年，ESG全球股票指數報酬率更以34.8%領先MSCI世界指數的26%，顯示ESG股票指數不管是短期或中長期的報酬均打敗一般股票指數。而在債券部分，全高收ESG指數、美高收ESG指數與全球企業債ESG指數近一年的報酬率也都高於一般的全高收指數、美高收指數與全球企業債指數。

據統計，環境生態及乾淨能源相關基金績效表現近一年相關的10檔基金報酬都在50%之上，其中表現最佳為法巴能源轉型股票基金報酬率高達299.2%，其次為施羅德環球氣候變化策略基金，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金，NN(L)氣候與環境永續基金，瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金，百達環境機會基金，鋒裕匯理環球生態ESG股票基金，日盛全球抗暖化基金，安聯全球綠能趨勢基金，MSCI世界指數等。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，截至2020年第4季，全球永續概念基金資產規模由前一季的1.28兆美元、成長29%至1.65兆美元，創下歷史新高。張榮仁強調，目前已有不少國家的退休基金已陸續將ESG納入投資決策中，預期全球持續流入ESG基金的資金將明顯增加。ESG基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司，亦能提供投資人更好與更穩定的績效，因此，建議投資人應將ESG基金納入投資組合中。

張榮仁指出，近十年全球災害主要集中在洪水、颶風與極端溫度，而這幾種災害正巧與全球暖化與氣候變遷高度相關。全球暖化與氣候變遷除了跟常見的石化能源使用有關，海洋汙染則是另一個關鍵。近幾年幾起比較重大的海洋汙染事件，除了對生態環境帶來重大傷害與難以估計的損失外，也為各家公司股價帶來負面衝擊，進而使投資人開始更加關注企業長期價值、風險辨別以及社會責任。

(時報資訊)